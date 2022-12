Breites Bündnis gegen Palm und den Aufmarsch der FBP

Junge Linke aus dem ganzen Land stellen sich FBP-Obmann Palms Versammlung gegen "Bevölkerungsaustausch und illegale Migration" entgegen und kündigen Gegendemonstration an.

Obmann Georg Palm, bekannt durch einschlägiges Vokabular und dutzende Aufmärsche und Corona-Demonstrationen in Bregenz, macht erneut mobil und will am Freitag vor dem Landhaus "gegen illegale Migration und Bevölkerungsaustausch" demonstrieren. Damit widmet sich seine Bewegung einer neuen Thematik, nachdem zuvor vor allem gegen die Corona-Maßnahmen oder das "Impf-Regime" Sturm gelaufen wurde. Ob man sich dieses Mal erneut mit Drohungen wie "den ganzen Verkehr in Bregenz zum Erliegen zu bringen" Gehör verschaffen will, dürfte vor allem bei den heimischen Händlern und Anrainern für Kopfschütteln sorgen. So auch bei zahlreichen jungen Aktivisten und Aktivistinnen, die via Videobotschaft zur Gegendemonstration aufrufen.