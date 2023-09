Breitensport und den Nachwuchs gezielt fördern

Der Pool Players Club Rankweil geht komplett neue Wege und setzt sich neue Ziele.

RANKWEIL. Vor 28 Jahren wurde der Pool Players Club Rankweil mit Sitz im Patricks in Rankweil aus der Taufe gehoben. Der Verein aus der zweitgrößten Marktgemeinde Österreichs hat sich mit vielen Topspielern und als Ausrichter von mehreren Großveranstaltungen längst einen guten Namen auf europäischer Ebene gemacht. Mit dem Weltranglisten-Zweiten Mario He, Dominik Witzemann dem Führenden in der aktuellen Austria Pool Tour oder Shootingstar Markus Schleindler hat der Rankweiler Poolbillardclub absolute Stars in den eigenen Reihen. Der Verein zählt knapp sechzig aktive Mitglieder. „Wir möchten unsere Aktiven dazu animieren an möglichst vielen Veranstaltungen teilzunehmen und bieten in Abstimmung mit dem Centerbesitzer Norbert Engel die entprechenden Rahmenbedingungen und Voraussetzungen in Form von Trainingsmöglichkeiten“, so PPC Rankweil Präsident Markus Schwarzl. In den nächsten Jahren will man vor allem neue Jugendliche zu dieser Randsportart ins Patricks lotsen. Den Nachwuchs gezielt fördern und fordern und sie für höhere Aufgaben vorbereiten ist beim PPC Rankweil das große Ziel. Mit vier Mannschaften nehmen die Rankler Spieler auf nationaler und landesweiter Ebene teil. In der Vorarlberger Mannschaftsmeisterschaft sind die Teams meistens auf den vorderen Tabellenplätzen angesiedelt. Als größter sportlicher Erfolg steht der Vizestaatsmeistertitel mit der Mannschaft in der österreichichen Bundesliga zu Buche. In der langen Vereinsgeschichte hat der Verein die Ausrichtung der Damen Welttitelkämpfe, mehrere Eurotouren und Europameisterschaften, die 1. Atlantic Challenge Cup USA gegen Europa der Jugend, Bunny Open an Ostern, internationale Blue Table Cup und die internationalen Santa Open mit Bravour vor hunderten Zuschauern veranstaltet.VN-TK