„Breitenberger Permanent Cosmetics“ neu in Hohenems

Bereits Mitte Juli eröffnete Suzana Breitenberger ihr neues Geschäft „Breitenberger Permanent Cosmetics“ in der Mondscheingasse 4.

Am vergangenen Wochenende besuchte auch eine städtische Delegation mit Bürgermeister Dieter Egger, Wirtschaftsstadtrat Dietmar Amann, Stadtmarketing-Geschäftsführer Clemens Osl und WIGE-Obfrau Bettina Egle das neue Geschäft und hieß Suzana Breitenberger in Hohenems willkommen. Die Blättle-Redaktion traf sie zum Interview:

Zunächst herzlich willkommen in Hohenems. Was hat dich dazu bewogen, dein Geschäft in Hohenems zu eröffnen?