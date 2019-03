Breitbandausbau in Vorarlberg - FPÖ spricht von fehlender Strategie

Der Glasfaser-Vollausbau ist immer wieder Thema in Vorarlberg - für die FPÖ fehlt es aber einem klaren Ausbaukonzept.

Laut FPÖ sei besonders der Erschließungsgrad für “Fibre to the Home” – also Glasfaser bis in die Wohnung – noch gering. Auch Abfragemöglichkeiten für das land, die Gemeinden, Unternehmen und Privatpersonen im Hinblick auf die Synergien bei Tiefbauarbeiten würden fehlen, außerdem seien detaillierte Berechnungen im Hinblick auf notwendige Investitionen ausständig. „Wir sehen es daher als dringend notwendig an, direkt beim Amt der Vorarlberger Landesregierung, ein Kompetenzcenter Breitband einzurichten, um dem Ausbau der digitalen Infrastruktur endlich jenen Stellenwert zukommen zu lassen, der für eine erfolgreiche Weiterentwicklung des Wirtschaftsstandortes Vorarlberg notwendig ist”, so Kinz in einer Aussendung.