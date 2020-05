Bregenzer Kultursommer 2020

Bregenz (BRK) – Die diesjährige Festspielsaison ist aufgrund der Covid-19-Pandemie abgesagt. „In Bregenz musste eine besonders schwere Entscheidung getroffen werden. Aber es ist die richtige Entscheidung für die Sicherheit und Gesundheit der Menschen.

Es ist auch die richtige Entscheidung, damit Rigoletto im Sommer 2021 auf die Seebühne zurückkehren kann. Die Vorarlberger Landeshauptstadt ist eine Festspielstadt, sie ist aber vor allem eine Kulturstadt“, so Bürgermeister Markus Linhart, der am Mittwoch, 20. Mai 2020, zu einem Runden Tisch ins Festspielhaus lud. Linhart betonte, dass sich die Stadt gerade auch in dieser Situation als Unterstützerin und als Servicestelle für Kunst und Kultur sieht.