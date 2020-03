Bregenzer Festspielhaus: Absage von Veranstaltungen

Absage von Veranstaltungen gemäß Epidemiegesetz in der Landeshauptstadt Bregenz von 11. März bis 03. April.

Nun auch Absagen in der Landeshauptstadt: Gemäß Epidemiegesetz werden beginnend mit Mittwoch, 11. März 2020, befristet bis Freitag, 3. April 2020, alle Veranstaltungen mit mehr als 100 Gästen in geschlos­senen Räumlichkeiten bzw. alle Veranstaltungen mit mehr als 500 Gästen im Freien abgesagt. Dies gibt das Kommunikationsbüro der Landeshauptstadt Bregenz am Dienstagabend bekannt.