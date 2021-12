Bregenz: Tagsüber Demo - abends Lichterkette

Am Sonntag fanden in Bregenz zwei verschiedene Versammlungen statt.

Tagsüber wurde eine Demonstration mit rund 1.500 Personen durchgeführt. Die teilnehmenden Personen sprachen sich laut Angaben der Organisatoren für „freie Impfentscheidung, sofortiges Ende der Grundrechtseingriffe, sowie Ende der Zensur und sachliche Diskussion“ aus. Abends hingegen versammelten sich mehrere hundert Menschen, um insbesondere an den Seeanlagen, aber auch an anderen Orten eine Lichterkette zu bilden und in diesem Sinne ein Zeichen für ein friedvolles Miteinander zu setzen.