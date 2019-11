Bregenz strebt Einzug ins EHF-Achtelfinale an﻿

In der 3. Runde des EHF Challenge Cups trifft Bregenz Handball in 24 Stunden zwei Mal auf den isländischen Rekordmeister Valur.

Handballfans erwartet am 16. und 17. November ein spannendes Wochenende. In der dritten Runde des EHF Challenge Cups trifft Bregenz Handball in einem "Doppelmatch" auf den isländischen Rekordmeister Valur.

Valur wurde bereits 21-mal isländischer Meister, zuletzt 2017 mit dem derzeitigen Bregenz Handball Spieler Josip Juric-Grgic, der sich auf das Wiedersehen freut: „Ich freue mich meine alten Teamkollegen wieder zu sehen aber auf dem Spielfeld zählen dann nur die zwei Punkte. Valur hat eine gute Mannschaft, wir haben aber unsere Fans im Rücken, das wird unser Vorteil sein.“

Verletztungspech hüben wie drüben

Die Isländer sind ebenfalls nicht optimal in die Saison gestartet und hatten, wie auch Bregenz, mit vielen Verletzungen zu kämpfen. Sie rangieren derzeit mit 9 Punkten auf dem 8. Platz in der 1. Isländischen Liga. Dennoch warnt Cheftrainer Markus Burger davor, die Mannschaft zu unterschätzen. „Valur ist eine Mannschaft mit sehr viel Erfahrung. Insbesondere in den letzten Spielen haben sie sich gut präsentiert“, so Burger.

Das ursprünglich für Mittwoch angesetzte Liga Spiel gegen ERBER UHK Krems wurde verlegt, damit sich die Mannschaft besser auf das Doppelspielwochenende vorbereiten kann. Nach dem Sieg gegen den Tabellenzweiten Ferlach möchte Bregenz Handball auch international siegen und den Sprung ins Achtelfinale im Februar schaffen.

"Spielen schnellen Handball"

„Valur oder allgemein alle isländischen Mannschaften sind sehr technisch versiert und spielen einen schnellen Handball. Wir haben nur eine Chance, wenn wir im Angriff konzentriert spielen und unnötige Fehler vermeiden, denn jeder Fehler wird direkt mit schnellem Tempospiel bestraft. Gleichzeitig muss unsere Deckung stabil und mit einer gewissen Härte agieren. Schaffen wir das umzusetzen, bin ich mir sicher, haben wir gute Chancen ins Achtelfinale einzuziehen,“ erklärt Abwehrchef und frisch gebackener Papa Paul Babarskas.

Was Bregenz dabei in die Karten spielen könnte, Valur spielte bereits am Sonntag und musste am Mittwoch auch nochmals in der isländischen Liga ran. Viel Zeit zum Regenerieren bleibt da nicht.

(Red.)

Facts

3. Runde EHF Challenge Cup

Bregenz Handball – Valur (ISL)

Hinspiel (Auswärts) 16.11.2019 18 Uhr Handball-Arena Rieden

Bregenz Handball – Valur (ISL)