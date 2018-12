Bregenz holte in Handballliga letztes Bonusrunden-Ticket

Ex-Serienmeister Bregenz Handball hat sich am Freitag das fünfte und letzte Ticket für die Bonusrunde der spusu-Liga gesichert. Die Vorarlberger erledigten im Dreikampf mit Schwaz und den Fivers ihre Pflichtaufgabe durch einen 22:16 (10:6)-Heimsieg gegen HSG Graz und profitierten von der Schützenhilfe der Fivers. Die Wiener feierten nämlich gegen die Schwazer einen 31:27 (16:12)-Heimerfolg.

Dadurch zogen die Bregenzer noch um einen Zähler an den Tirolern vorbei und beendeten die Hauptrunde punktgleich mit bzw. hinter Westwien. Die Wiener unterlagen daheim Hard durch ein Tor von Michael Knauth in letzter Sekunde 26:27. Lokalrivale Fivers traf durch einen durch Vincent Schweiger ebenso in letzter Sekunde verwerteten Siebenmeter und gewann so immerhin das direkte Duell mit Schwaz hauchdünn, rückte damit noch auf Rang sechs vor.