Bregenz Handball holt sich ersten Schliff im Ausland

Die Bodenseestädter stecken voll in der Vorbereitung auf die nächste Saison.

Bregenz Handball hat in der vergangenen Woche von Donnerstag bis Sonntag ein erstes Trainingslager in Ottobeuren/ Deutschland absolviert. Sowohl das Trainerteam als auch die Mannschaft zeigten sich vom Einsatz aller Beteiligten sowie vom Austragungsort begeistert.

Trainer Markus Burger: „20 Personen haben vier Tage intensiv an Kraft- Koordination und in der Halle gearbeitet! Sowohl die Einstellung als auch der Wille im Training waren sehr gut. Die vorab besprochenen Ziele für diese nachdrückliche Zeit wurden allesamt erfüllt und umgesetzt. Mit unserem neuen Co-Trainer Marko Tanasković und unser für alles zuständigen Therapeutin/Masseurin/gute Seele Claudia Hutter konnten wir unser Programm bei ausgezeichnetem Wetter und guter Stimmung durchführen. Ein tolles Zeichen des neuen Vorstandes war der persönliche Besuch vor Ort, um sich ein Bild der Mannschaft und der perfekten Trainingsbedingungen zu machen. Ein Dank an die Verantwortlichen im Verein, die uns dieses Trainingslager ermöglicht haben sowie ebenso an die tollen Gastgeber, die uns immer und überall verwöhnt und unterstützt haben.“