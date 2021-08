Bravouröser 3:1 Sieg des SV typico Lochau gegen die Altacher Juniors

Lochau. Das Team des SV typico Lochau schlägt mit einer tollen kämpferischen Leistung die Juniors aus Altach mit 3:1 Toren. Damit behaupten die Lochauer nach dem fünften Sieg in Folge die Tabellenführung in der laufenden Meisterschaft in der Vorarlbergliga.

Der SV typico Lochau gewinnt auch das Spiel gegen die weit höher eingeschätzten Amateure des SCR Altach. Rund 400 Zuschauer sahen im Stadion Hoferfeld ein packendes und sehr abwechslungsreiches Match – zahlreiche Torchancen, vier Tore, neun gelbe, eine gelb-rote und eine rote Karte. Mit Kampf und Einsatzbereitschaft stemmte sich das Team um Trainer Rifat Sen gegen aggressive Altacher. Im „Alleingang“ sorgte Kapitän Fabio Feldkircher mit drei glasklaren und sicher verwandelten Elfmetern – 13. Minute, 55. Minute und 71. Minute – für diesen vielbejubelten Heimsieg.

Mit viel Applaus und herzlichem Dank wurden Georg Bantel und Tobias Heidegger von Markus Feldkircher und Egon Haag vom SV typico Lochau in der Matchpause verabschiedet. Sie wechselten mit Saisonende nach Hohenweiler bzw. nach Hörbranz.

