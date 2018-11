Brautpaarherzen höher schlagen lassen

Die Messe Dornbirn lud zum Träumen ein.

DORNBIRN Kerzenschein, Blumen, der Vater neben sich. Zum Altar schreitend zu seiner großen Liebe in einem wunderschönen Brautkleid. So stellen sich viele Frauen ihre Traumhochzeit vor. Die Hochzeit- und Event Messe in Dornbirn ließ vergangenes Wochenende solche Wünsche wahr werden. Empfangen wurden die Messebesucher auf dem roten Teppich.