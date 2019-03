Brasiliens Präsident Bolsonaro ist zu Besuch in Washington

Brasiliens Präsident Bolsonaro ist zu Besuch in Washington ©APA (AFP)

Brasilien will Weltraumbahnhof für US-Raketenstarts öffnen

Brasilien will den USA seinen Weltraumbahnhof Alcantara zur Verfügung stellen.

Vor seinem Treffen mit US-Präsident Donald Trump unterzeichnete der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro in Washington ein Abkommen zur Nutzung der Einrichtung durch die USA. “Wir wollen Brasilien wieder groß machen, so wie Trump die USA wieder groß machen will”, sagte Bolsonaro am Montag bei der US-Handelskammer.

Technische Sicherheitsmaßnahmen vorgesehen Die Vereinbarung mit US-Unternehmen sieht technische Sicherheitsmaßnahmen vor, um kommerzielle Satellitenstarts in Alcantara zu ermöglichen. Alcantara liegt im nördlichen Bundesstaat Maranhao an der brasilianischen Atlantikküste. Wegen seiner günstigen Lage nah am Äquator benötigen Trägerraketen weniger Treibstoff als an anderen Startplätzen.

Brasilianisches Parlament muss Abkommen zustimmen Mit dem Abkommen mit den USA will Brasilien den europäischen Weltraumbahnhof in Kourou im benachbarten Französisch-Guayana ausstechen. Das brasilianischen Parlament muss dem Abkommen allerdings noch zustimmen. Eine ähnliche Vereinbarung von Ex-Präsident Fernando Henrique Cardoso hatte es mit Verweis auf Brasiliens Souveränität abgelehnt. Im Jahr 2003 waren bei der Explosion einer Trägerrakete in Alcantara 21 Menschen ums Leben gekommen.

Treffen von Trump und Bolsonaro Von Trump wird Bolsonaro am Dienstag empfangen. Die beiden Präsidenten wollen im Weißen Haus unter anderem über die Zusammenarbeit ihrer Länder und die Lage in Venezuela sprechen. Trump und Bolsonaro unterstützen den Oppositionsführer Juan Guaidó, der sich selbst zum Übergangspräsidenten erklärt hat und den amtierenden Präsidenten Nicolás Maduro zum Rücktritt zwingen will.

Nationalistische Haltung Bolsonaro und Trump liegen in vielen Fragen auf einer Linie. Sie verbindet ihre nationalistische Haltung und ihre Ablehnung multilateraler Bündnisse. Die Reise in die USA ist Bolsonaros erster Staatsbesuch seit seinem Amtsantritt im Jänner. Der selbsterklärte Trump-Bewunderer hat eine Neuausrichtung der brasilianischen Außenpolitik und eine Annäherung an die USA angekündigt.