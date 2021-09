Brasilien will Afghanen humanitäre Visa gewähren

Brasilien wird Menschen aus Afghanistan nach der Machtübernahme der militant-islamistischen Taliban unter bestimmten Bedingungen humanitäre Visa erteilen. Dies gilt etwa für Menschen, die von "schwerwiegenden Verletzungen der Menschenrechte (...) in Afghanistan" betroffen sind, wie aus einer Mitteilung vom Samstag hervorgeht.

Wie viele Afghanen Brasilien aufnehmen will, blieb in der Mitteilung offen. Das Visum kann nur außerhalb Brasiliens beantragt werden, die nächste brasilianische Botschaft in der Nachbarschaft Afghanistans befindet sich in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad.