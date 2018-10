Brasilien-Wahl - Rechtspopulist Bolsonaro klar vorne

Der Rechtspopulist Jair Bolsonaro hat die erste Runde der Präsidentenwahl in Brasilien klar für sich entschieden.

Laut einer Hochrechnung des Meinungsforschungsinstituts Ibope kam Bolsonaro bei der Wahl am Sonntag auf 45 Prozent der Stimmen. Wie die brasilianische Wahlkommission nach Auszählung von 52 Prozent der Stimmzettel mitteilte, kommt der Rechtspopulist sogar auf 49 Prozent. Sollte Bolsonaro noch leicht auf über 50 Prozent zulegen, könnte er die Präsidentenwahl bereits im ersten Wahlgang entscheiden. Bleibt er unter der absoluten Mehrheit, trifft er in drei Wochen in der Stichwahl erneut auf den Linkskandidaten Fernando Haddad von der Arbeiterpartei (PT).