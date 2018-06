Brasilien souverän, auch die Schweiz im Achtelfinale

Brasilien steht nach dem verdienten 2:0 gegen Serbien als Gruppensieger im WM-Achtelfinale. Dahinter schafft auch die Schweiz trotz eines wenig überzeugenden 2:2 gegen Costa Rica den Aufstieg in die nächste Runde.

Nach dem sensationellen WM-Aus von Titelverteidiger Deutschland am Nachmittag ging es für den großen Favoriten Brasilien im Duell mit Serbien um den Einzug ins Achtelfinale. Neymar und Co. reichte dafür ein Unentschieden. Im zweiten Duell der Gruppe E traf die Schweiz auf Costa Rica. Bei einem Brasilianischem Sieg konnten sich die Schweizer dabei sogar eine Niederlage leisten.

Die Serben lieferten den favorisierten Brasilianern, bei denen Real-Star Marcelo bereits früh vom Feld musste, von Beginn weg einen harten Kampf und ließen den technisch versierten Südamerikanern kaum Platz zur Entfaltung. So war es nicht verwunderlich, dass ein kleiner Geniestreich von Coutinho das 1:0 einleitete. Paulinho startete nach einem Ball in die Spitze zum richtigen Zeitpunkt und überlupfte Torhüter Stoijkovic zur Führung.

Serbien drückt, Brasilien trifft

Nach der Pause hatten die Serben ihre beste Phase, als vor allem Mitrovic zu zwei guten Möglichkeiten kam. Erst nachdem Brasilien-Coach Tite reagierte und Fernandinho für Paulinho brachte, kam wieder Ordnung in das Spiel der Brasilianer. In der 68. Minute gelang Thiago Silva nach Neymar-Eckball dann per Kopf das 2:0, was zugleich die Vorentscheidung bedeutete. In der restlichen Spielzeit ließen Neymar und Co. nichts mehr anbrennen und spielten diesen Sieg und somit den Gruppensieg souverän nach Hause.