Brasilianischer "Wunderheiler" stellte sich der Polizei

Nach Missbrauchsvorwürfen Hunderter Frauen hat sich ein berühmter selbsternannter Wunderheiler in Brasilien den Behörden gestellt. Fernsehsender zeigten am Sonntag, wie Joao Teixeira de Faria zum Polizeihauptquartier der Hauptstadt des Bundesstaates Goias, Goiania, gefahren wurde.

In einem Video sagt der als “Joao de Deus” (Johann von Gott) bekannte 76-Jährige, er stelle sich der “göttlichen Justiz” und begebe sich in die Hände der “irdischen Justiz”. Die brasilianischen Behörden hatten am Freitag einen Haftbefehl gegen den angeblichen Wunderheiler ausgestellt. Zuvor hatte er Medienberichten zufolge umgerechnet knapp acht Millionen Euro von Konten abgehoben. Die Polizei wollte verhindern, dass Faria sich ins Ausland absetzt oder das Geld versteckt.