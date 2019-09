Brandanschlag bei FPÖ NÖ: Keine DNA-Spuren von Verdächtigem

Nach dem Brandanschlag auf die Landesgeschäftsstelle der FPÖ Niederösterreich in St. Pölten wird der Beschuldigte durch das DNA-Gutachten nicht belastet. Am Tatort wurden keine Spuren sichergestellt, "die ihm zugeordnet werden können", bestätigte Staatsanwalt Leopold Bien auf Anfrage einen ORF-Bericht. Der Festgenommene hat Beschwerde gegen die U-Haft eingebracht, wie auch der "Kurier" berichtete.

Im Zuge der Tatortarbeit wurden verschiedene Spuren genommen, diese stimmen nicht mit der DNA des Verdächtigen überein. Es sei aber "nicht zwingend", dass Spuren am Tatort gelegt wurden, weil davon auszugehen sei, dass die Täter Handschuhe getragen haben, hielt der Sprecher der Staatsanwaltschaft St. Pölten am Freitag fest. Gegen den Verdächtigen spreche der Umstand, dass er "zeitnah zur Tat mit Verletzungen, die wahrscheinlich als Brandverletzungen zu beurteilen sind, behandelt wurde, und im Krankenhaus Angaben gemacht hat, die andeuten, dass er an der Tat beteiligt war", sagte Bien.

An dem Anschlag am 12. August in der Zeit von 1.40 bis 2.07 Uhr in der niederösterreichische Landeshauptstadt waren vier Personen beteiligt, wie ein von den Freiheitlichen veröffentlichtes Überwachungsvideo zeigte. In Folge wurde ein Mann gefasst. In Bezug auf weitere Verdächtige, die auf den Aufnahmen zu sehen sind, "laufen Ermittlungen", teilte Bien mit. Nähere Angaben machte der Staatsanwalt nicht.