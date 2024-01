Brandalarm in Kleingartensiedlung in Wien

In einem Haus einer Kleingartensiedlung in der Amundsenstraße in Wien-Penzing ist am Sonntag gegen 19.00 Uhr ein Brand ausgebrochen. Beim Eintreffen der Berufsfeuerwehr Wien befand sich das Gebäude in Vollbrand, vorherige Löschversuche von Nachbarn und Bewohnenden des Hauses blieben ohne Erfolg. Nachdem sich das Haus inmitten der Siedlung befindet und dieses nur über Fußwege erreichbar ist, musste eine fast 200 Meter lange Zubringerleitung gelegt werden.

Schließlich konnte das Feuer mit drei Löschleitungen bekämpft und ein Übergreifen des Brandes auf angrenzende Gebäude verhindert werden. Im Laufe des rund vierstündigen Einsatzes mussten jedoch Dach und diverse Holzverschalungen des Gebäudes mit Spezialgeräten aufgeschnitten werden. 35 Einsatzkräfte mit acht Fahrzeugen waren bei der Brandbekämpfung tätig, auch die Sonder-Einsatz-Gruppe (SEG) der Berufsrettung Wien war an Ort und Stelle, berichtete die Feuerwehr in einer Aussendung. Während des Einsatzes war die Amundsenstraße nur einspurig befahrbar. Die Brandursache ist Gegenstand von Ermittlungen des Landeskriminalamtes Wien.