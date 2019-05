Brand in Wiener Hotel - Feuer in Sauna ausgebrochen

Das Feuer im Keller des Novotels in Wien-Leopoldstadt am Freitagabend ist in der Sauna ausgebrochen. Laut Polizeisprecher Harald Sörös wurde ein Gegenstand am Ofen abgestellt. Ob dies absichtlich oder unabsichtlich geschah, werde nun ermittelt, sagte er am Samstag. Die Brandgruppe des Wiener Landeskriminalamtes hat ihre Arbeit aufgenommen.

Bei dem Feuer wurden fünf Personen leicht verletzt, unter ihnen befanden sich drei Mitglieder der Wiener Berufsfeuerwehr. Vier der Verletzten wurden in ein Krankenhaus eingeliefert. Während ein Atemschutztrupp im Keller bei der Bekämpfung des Brandes eingesetzt war, kam es zu einer Durchzündung.

Das Feuer brach am früheren Abend aus. Das Hotel in der Aspernbrückengasse wurde vorsorglich evakuiert. Die Feuerwehr löste Alarmstufe 2 aus und war mit rund 60 Mann an Ort und Stelle. Auch die Berufsrettung rückte mit einem Großaufgebot an. Gegen 20.30 Uhr wurde “Brand aus” gegeben.