Brand in Wien-Favoriten: Feuerwehr evakuierte Hotel

Mit einem Großaufgebot von 16 Fahrzeugen und rund 60 Einsatzkräften hat die Berufsfeuerwehr Wien am späten Freitagabend einen Brand in einem Hotel in der Sonnwendgasse im 10. Bezirk (Favoriten) bekämpft. Das Gebäude musste evakuiert werden. Mittels Drehleitern wurden sieben Personen, darunter zwei Kinder, aus der Gefahrenzone gebracht, teilten die Einsatzkräfte in einer Aussendung mit.

Die Einsatzkräfte rückten an, nachdem die automatische Brandmeldeanlage in einem dort befindlichen Hotel Alarm geschlagen hatte, hieß es. Verletzt wurde niemand. Der Brand war laut der kurz nach Mitternacht verschickten Mitteilung der Berufsfeuerwehr Wien in der Nacht auf Samstag bereits wieder gelöscht.