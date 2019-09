Brand in Villacher Möbelhaus - Vier Personen im Krankenhaus

Im Lager eines Möbelhauses in Villach ist am Donnerstag gegen 9.30 Uhr ein Brand ausgebrochen. Laut Feuerwehr standen Kartonagen, Papier und Gartenmöbel in den unteren Regalböden schnell in Flammen. Drei Mitarbeiter und ein Feuerwehrmann, der als Kunde im Geschäft war, starteten Löschversuche. Sie wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins örtliche Landeskrankenhaus eingeliefert.

Gut 40 Feuerwehrleute schritten mit schwerem Atemschutz zum Löscheinsatz. Unterstützt von der Sprinkleranlage war das Feuer rasch unter Kontrolle. Das Brandgut wurde aus der Halle getragen und draußen abgespritzt.

Als das Feuer gelöscht war, musste das Wasser aus der Halle, dem Keller und einem Liftschacht abgepumpt werden. Brandursache und Schadenshöhe waren laut Polizei zunächst nicht bekannt.