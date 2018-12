Brand in Talstation von Tiroler Seilbahn

In der Talstation der Seilbahn "Zillertal-Shuttle" in Hochfügen (Bezirk Schwaz) ist am Montag ein Brand ausgebrochen. Die Ursache war vorerst unklar, teilten die Bergbahnen mit. Meldungen über Verletzte gab es keine. Die Höhe des entstandenen Schadens war vorerst unbekannt. Die Anlage bleibt laut den Betreibern bis auf Weiteres geschlossen. Die Ermittlungen zur Brandursache liefen.

Das Feuer war gegen 9.30 Uhr im Tal der 8er-Einseilumlaufbahn ausgebrochen. Im Einsatz standen die Feuerwehren von Hochfügen und Fügen. Kurz nach 11.00 Uhr wurde schließlich “Brand Aus” gegeben.