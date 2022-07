Brand in Schule in der Stadt Salzburg

In der Stadt Salzburg ist am Montag in den Mittagsstunden ein Feuer in der Handelsakademie 1 ausgebrochen. Der Brand dürfte im Dach-Bereich begonnen haben und breitete sich inzwischen auf das zweite Obergeschoß aus, informierte das städtische Informationszentrum. Rund 90 Helfer von Berufs- und Freiwilliger Feuerwehr standen im Einsatz.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung forderte die Feuerwehr die Bewohner in der Umgebung auf, die Fenster geschlossen zu halten. Gefahr für umliegende Gebäude bestand nicht, auch der Rauch sei ungiftig. Verletzt wurde durch das Feuer niemand.