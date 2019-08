Brand in oö. Firma verursachte großen Schaden

Ein Feuer auf einem Firmengelände in Eggelsberg (Bezirk Braunau) hat in der Nacht auf Dienstag einen Schaden von mehreren hunderttausend Euro verursacht. 15 Feuerwehren mit rund 230 Helfern standen im Einsatz. Brandursache könnte ein elektrischer Defekt im Installationssystem gewesen sein.

Laut Polizei sei es wegen der starken Zerstörung am Dienstag aber nicht gelungen, die Brandursache eindeutig festzustellen. Brandstiftung oder Fahrlässigkeit schlossen die Ermittler zunächst allerdings aus. Das Feuer dürfte in der Werkstatt ausgebrochen sein, in der sich neben Holz unter anderem fünf mit Maschinen und Werkzeug beladene Lieferwagen sowie ein Lagerraum für Lacke befanden. Auch ein Holzplattenlager wurde ein Raub der Flammen.