Brand in kubanischem Treibstofflager nach Tagen gelöscht

Eine Woche nach der Explosion in einem Treibstofflager im Norden von Kuba hat die Feuerwehr den Brand gelöscht. Die Regierung twitterte, gerichtsmedizinische Teams und andere Spezialisten hätten am Brandort die Überreste der ersten vier Menschen gefunden. Nach dem Brand waren noch 14 Menschen auf dem Areal vermisst worden.

"Präsident Miguel Díaz-Canel ist in Matanzas", hieß es in dem Tweet am Freitagabend (Ortszeit) weiter. "Wir informieren, dass das Feuer um 7.00 Uhr morgens für gelöscht erklärt wurde." Es bestehe allerdings die Möglichkeit, dass neue Brandherde auftreten.