Brand in Krankenhaus Kittsee: Keine Verletzten

Im Krankenhaus Kittsee (Bezirk Neusiedl am See) ist Sonntagnachmittag ein Brand in einem Dienstzimmer ausgebrochen. Drei Feuerwehren rückten aus, die Flammen konnten rasch gelöscht werden. Verletzt wurde niemand, teilte die Landessicherheitszentrale Burgenland mit. Eine Station wurde evakuiert, die Patienten wurden hausintern verlegt. Die Brandursache war Gegenstand von Ermittlungen, teilte die Gesundheit Burgenland in einer Aussendung mit.

Die Einsatzkräfte wurden gegen 15.00 Uhr alarmiert, eine halbe Stunde später konnte "Brand aus" gegeben werden. Die Suche nach der Ursache für das Feuer war im Laufen, sagte Dieter Feitek, kaufmännischer Direktor der Klinik: "Wichtig ist, dass niemand zu Schaden gekommen ist und dass es sich um einen reinen Sachschaden handelt."

Betroffen von dem "Kleinstbrand" war laut Aussendung ein Raum oberhalb der Bettenstation der Inneren Medizin, die Patienten wurden in anderen Teilen des Krankenhauses untergebracht. "Der Betrieb ist jedenfalls gesichert", betonte Feitek. Die Landessicherheitszentrale könne vorerst keine Rettungstransporte nach Kittsee schicken, erklärte der diensthabende Arzt in der Inneren Medizin und Brandschutzbeauftragte Christian Gatterer. Reinigungsarbeiten waren im Laufen.