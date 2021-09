Brand in Gewerbebetrieb in Traiskirchen

Ein Brand in einem Gewerbebetrieb in Traiskirchen (Bezirk Baden) hat am Dienstag mehr als 100 Feuerwehrleute gefordert. Es sei die höchste Alarmstufe 4 ausgerufen worden, teilte Stefan Schneider vom Bezirkskommando Baden auf Anfrage mit. Das Dach sei eingestürzt.

Die Löschtrupps waren gegen 15.00 Uhr in den Gewerbepark, das ehemalige Semperit-Gelände, im Ortsteil Wienersdorf alarmiert worden. Schneider sprach von einem offenen Dachbrand. In dem Betrieb seien Kunststoffpflanzen und Dekorteile gelagert gewesen. Eine riesige schwarze Rauchsäule war weithin zu sehen.

Die Löscharbeiten seien auch wegen herabstürzender Dachteile schwierig, schilderte Schneider. Die Flammen wurden in erster Linie in einem Außenangriff - letzterer von zwei Seiten - unter Atemschutz bekämpft und waren in den späteren Nachmittagsstunden unter Kontrolle. Der Einsatz werde jedoch noch länger andauern, sagte der Sprecher.

Laut Franz Resperger vom Landeskommando standen neun Feuerwehren mit 110 Helfern im Einsatz. Die Bekämpfung des Brandes erfolgte auch von zwei Drehleitern und einer Teleskopmastbühne aus.

Mitarbeiter des Betriebes hätten noch versucht, der Flammen mit Feuerlöschern Herr zu werden, berichtete Resperger. Verletzte seien nicht zu beklagen. Gefahr für die Bevölkerung habe ebenfalls nicht bestanden. Der Rauch sei von den Siedlungsgebieten weggezogen.