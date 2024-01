Brand in Dornbirn: Vlajko Maksimovic klingelte die Bewohner aus dem Bett

Vlajko Maksimovic ist der Radfahrer, der die Bewohner der Hatlerstraße vor den Flammen warnte.

Es war gerade einmal 05.30 Uhr, als ein Radfahrer die Bewohner des Hauses an der Hatlerstraße aus dem Bett und vom Frühstückstisch wegklingelte. Sowohl Cil Salith als auch Manuela Winterleithner waren gegenüber den VN dennoch dankbar, schließlich warnte er sie vor dem Feuer in ihrem Wohnblock. Vlajko Maksimovic war jener Radfahrer am Freitag.