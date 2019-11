Brand auf Bauernhof in OÖ: Mehrere Kühe notgeschlachtet

In Regau (Bezirk Vöcklabruck) ist am Samstag der Wirtschaftstrakt eines Bauernhofs abgebrannt. Schon während der Anfahrt der Feuerwehr stieg eine dicke Rauchsäule in den Himmel, beim Eintreffen der Einsatzkräfte schlugen die Flammen meterhoch aus dem Gebäude. 30 Rinder konnten aus dem Stall ins Freie gerettet werden, vier Tiere mussten wegen ihrer Verletzungen noch vor Ort geschlachtet werden.

Während das Wirtschaftsgebäude völlig zerstört wurde, konnte ein Großaufgebot von insgesamt zehn Feuerwehren ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Wohnhaus gerade noch verhindern. Wie die Freiwillige Feuerwehr Regau berichtete, drangen bereits dicke Schwaden aus dem Dach hervor, letztlich konnte der Bewohnerteil des Hofes aber gerettet werden.

Um genug Löschwasser zu haben, mussten die Feuerwehren einen Pendelverkehr mit Tanklöschfahrzeugen einrichten. Nach dem vorläufigen "Brand aus" wurde mit den Aufräum- und Abrissarbeiten begonnen, die bis in die Nacht hinein andauerten. Personen wurden beim Feuer nicht verletzt. Warum der Brand ausgebrochen ist, ist laut Polizei noch Gegenstand von Ermittlungen. Auch die Schadenshöhe steht noch nicht fest.