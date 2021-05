Branchenverzeichnis der Impfgegner und Verweigerer in Vorarlberg

Auf "Animap" versammelt sich eine illustre Runde österreichischer Firmen, die gegen Covid-19-Verordnungen auftritt und Dienstleistungen nicht konform der Maßnahmen anbietet. Auch 44 Betriebe aus Vorarlberg sind dabei.

"Als Folge von Corona und dem politischen Umgang mit diesem Virus bilden sich in der Bevölkerung immer tiefer werdende Gräben. Mit dem geplanten Impfpass werden in naher Zukunft all jene Menschen benachteiligt und ausgegrenzt, welche sich aus gesundheitlichen Bedenken keinen dieser unerforschten Covid-19-Impfstoffe spritzen lassen wollen. Die Antwort auf diese drohende Impfapartheid lautet animap.at.

Mit diesen Worten beschreiben die Betreiber der vor rund zwei Monaten gegründeten Website ihre Ausrichtung. Rund 1000 Unternehmen aus ganz Österreich finden sich in diesem fragwürdigen Branchenverzeichnis, das sich gegen eine so bezeichnete "Impfapartheid" stark macht. Neben augenscheinlich esoterisch angehauchten Heilpraktikern, Energetikern oder auch intuitiven Yoga-Therapeuten finden sich auch klassische Handwerksbetriebe, Hotels, Appartements, Immobilienmakler oder Taxiunternehmen. Ihnen allen gemein ist eine generelle Ablehnung der Covid-19-Maßnahmenverordnung, insbesondere Impf- oder Testnachweise. Argumentiert wird mit der Absicht, niemanden ausgrenzen zu wollen. Ursprünglich entstand die Website in St. Gallen in der Schweiz, inzwischen ist man in fünf Ländern aktiv.