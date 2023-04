Branchenklima lässt geringes Wirtschaftswachstum erwarten

Die Wirtschaftsleistung werde sich in den nächsten Monaten auf einem niedrigen Wachstumsniveau stabilisieren, geht aus dem aktuellen Branchenüberblick der UniCredit Bank Austria hervor. Dabei habe das Wirtschaftswachstum an Schwung verloren. Aber auch die Erwartungen von Industrie, Handel und Dienstleistungen im März lassen laut dem Branchenklima kurzfristig weitere Rückgänge der Produktions- und Geschäftstätigkeit erwarten.

Im Gegenzug sieht es für einzelne große Industriebranchen sowie am Bau besser aus. "In Summe lassen die jüngsten Konjunkturbefragungsergebnisse vom März 2023 den Schluss zu, dass sich die Wirtschaftsleistung in Österreich in den nächsten Monaten auf einem niedrigen Wachstumsniveau stabilisieren wird", sagte UniCredit Bank Austria Ökonom Günter Wolf.