Branchen mit vielen Patenten zahlen besser

Branchen mit vielen Patenten oder anderen geschützten Rechten am geistigen Eigentum zahlen höhere Löhne. Sogenannte "Schutzrechtsintensive" Industrien zahlten in Europa 2014 bis 2016 um 47 Prozent höhere durchschnittliche Löhne als andere Branchen, zeigt eine Studie des Europäischen Patentamts (EPA) und des Amts der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO).

In Österreich tragen die Branchen, die überdurchschnittlich oft von Patentanträgen, Urheberrechten, Marken, Geschmacksmustern und anderen Rechten des geistigen Eigentums ("Schutzrechte") Gebrauch machen, 43,6 Prozent (150 Mrd. Euro) zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) bei. Sie stellen in Österreich knapp 30 Prozent der Arbeitsplätze. Die meisten Arbeitsplätze in diesem Sektor bieten der Maschinenbau und der Möbel- und Interieureinzelhandel, der hauptsächlich Designeintragungen vornimmt.