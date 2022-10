BP-Wahl - Rosenkranz und Wallentin gaben ihre Stimmen ab

FPÖ-Kandidat Walter Rosenkranz und Tassilo Wallentin haben am Sonntagvormittag als erste der sieben Bewerber für das Amt des Bundespräsidenten ihre Stimme abgegeben. Während der Freiheitliche in Krems zur Urne schritt, wählte Wallentin in Wien. Beide erneuerten in ihren Medienstatements das Erreichen der Stichwahl als jeweiliges Ziel.

Rosenkranz wählte bei regem Medieninteresse im Pfarrzentrum St. Paul im Kremser Stadtteil Mitterau. Flankiert wurde der Volksanwalt von Ehefrau Susanne, die in Krems als FPÖ-Stadträtin fungiert, und einem Hund. "Ich brauche keinen Schönheitswettbewerb im ersten Durchgang mit irgendwelchen Messlatten, Benchmarks oder sonst was", sagte der FPÖ-Kandidat. Es sei "relativ klar": "Zweiter muss ich werden und eine Stichwahl muss her." Der herrschende blaue Himmel werde "sich auch in den Wahlkuverts wiederfinden".

Ins Auge stach bei Rosenkranz eine Schramme auf der Stirn. Es sehe "ärger aus als es ist", betonte der Freiheitliche. Er sei "patschert gewesen bei einem Wahlkampfauftritt". Den Tag werde er zunächst mit der Familie verbringen, geplant sei vor der Fahrt ins Pressezentrum nach Wien weiters ein ausgiebiger Spaziergang mit dem Hund.

Ebenfalls von einem Vierbeiner begleitet schritt Wallentin Sonntagfrüh zur Urne in einem Wahllokal in der Wiener Innenstadt. Sein Ziel sei die Stichwahl, betonte Wallentin erneut. Er habe "ein sehr gutes Gefühl". Den heutigen Wahltag werde er mit "abwarten" verbringen und dann ins Pressezentrum des Innenministeriums fahren.

Sollte Wallentin wie erwartet sein Ziel, die Stichwahl gegen den Amtsinhaber, nicht erreichen, werde er auf jeden Fall seine Anwaltskanzlei weiterführen. Ob es für ihn auch eine Zukunft in der Parteipolitik geben kann, dazu habe er noch keine konkreten Pläne gemacht, sagte Wallentin vor seiner Stimmabgabe vor Journalisten.