FPÖ-Klage auf Schadenersatz für BP-Wahl abgewiesen

Die FPÖ ist mit ihrer Schadenersatzklage zum Bundespräsidenten-Wahlmarathon 2016 in erster Instanz gescheitert. Das Zivil-Landesgericht sieht keinen Anspruch auf Schadenersatz - weil die vom Verfassungsgerichtshof als verletzt erachteten Rechtsvorschriften nicht dem Schutz des Vermögens von Wahlwerbern, sondern der Erhaltung allgemeiner Wahlgrundsätze dienten. Die FPÖ erhebt dagegen Berufung.

Sie hatte 3,4 Millionen Euro Schadenersatz eingeklagt – weil durch die (von ihr selbst verursachte) Aufhebung der Bundespräsidenten-Stichwahl vom 22. Mai 2016 und die Verschiebung der Wiederholungswahl von Oktober auf Dezember die Wahlkampfkosten für ihren Kandidaten Norbert Hofer (FPÖ) gestiegen seien. Richterin Margit Schaller hatte schon bei der Verhandlung am 5. April im Wiener Landesgericht für Zivilrechtssachen verkündet, dass sie keinen Anspruch auf Schadenersatz sieht.

Zur wegen fehlerhafter Wahlkarten-Kuverts verschobenen Wahlwiederholung stellt das Gericht fest, dass es keine gesetzlichen “Überprüfungspflichten im Hinblick auf die Wahlkarten” gebe. Selbst wenn man derartige Kontrollpflichten aus den Bestimmungen über die Wahlkarten ableiten wollte, so würden diese Vorschriften ebenfalls “ganz allgemein der Gewährleistung einer geheimen, freien und persönlichen Wahl” dienen.

Die FPÖ gibt sich mit diesem Urteil erster Instanz nicht zufrieden. Ihr Anwalt Dieter Böhmdorfer kündigte auf APA-Anfrage Berufung beim Oberlandesgericht Wien an – denn er will “möglichst schnell eine dann alle anderen Gerichte bindende Entscheidung des Obersten Gerichtshofs haben”. Deshalb ist es für ihn “rechtlich gleichgültig, ob man in erster Instanz gewinnt oder verliert”.