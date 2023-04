Bozen vertagt ICE-Entscheidung gegen Salzburg

Salzburgs Meisterparty ist zumindest bis Dienstag aufgeschoben. Der HCB Südtirol verkürzte in der "best-of-seven"-Finalserie der ICE Hockey League auf 2:3. Im zweitlängsten Spiel der Liga-Historie stellte Matt Frattin mit dem Tor zum 4:3 (116.) erst im sechsten Spielabschnitt den Heimsieg gegen Österreichs Champion sicher.

Auch Spiel fünf lief ungemein knapp, aber nach dem 1:0 (für Bozen) sowie 1:0, 4:1, 3:0 (Salzburg) zuvor fast als "Highscore-Game" ab. Bozen legte in der ausverkauften Eiswelle dreimal vor und vertagte durch den Charaktersieg in der Verlängerung die Meisterschaftsentscheidung. Zwei "Matchpucks" bleiben Salzburg noch.

Den Österreichern gehörte die Anfangsphase. Schon nach wenigen Sekunden klopfte Thomas Raffl am 1:0 an, der Führungstreffer glückte aber Bozen. Daniel Mantenuto nahm Atte Tolvanen die Sicht und der Distanzschuss von Ryan Culin schlug hinter dem bisher überragenden Goalie ein. Angetrieben von 6.800 Zuschauern drängten die Südtiroler im zweiten Drittel auf das zweite Tor, doch nun egalisierten die Gäste etwas gegen den Spielverlauf. Raffl packte am linken Bullykreis den Hammer ins kurze Kreuzeck aus (28.).