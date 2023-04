Boxer Nader verliert in Wien IBF-Titelkampf gegen Pavlov

Boxprofi Marcos Nader hat am Samstagabend in Wien den Kampf um den vakanten Titel des IBF International Champions verloren. Der 33-jährige Mittelgewichtsathlet ging im Rahmen der 11. Bounce Fight Night gegen den Deutschen Alexander Pavlov K.o. und verpasste damit die Rückeroberung jenes Gürtels, den er sich bereits 2019 geholt und vor genau einem Jahr wieder verloren hatte. Michaela Kotaskova gewann unterdessen den WBF Intercontinental Titel.

Zwischen Nader und Pavlov entspann sich zunächst ein Duell auf Augenhöhe mit schweren Treffern auf beiden Seiten. Ab Runde sieben wirkte der Wiener aber zunehmend gezeichnet, Nasenbluten und eine Schwellung am linken Auge machten ihm zu schaffen. In Runde zehn ging Nader zu Boden, wurde angezählt und kämpfte kurz weiter, nur um sofort wieder zu Boden zu gehen - diesmal endgültig.

Vor zwei Jahren hatte der Österreicher den Deutschen noch besiegen können. "Er war der Bessere, das sieht man an meinem Gesicht. Ich muss jetzt einmal überlegen, wie es weitergeht", erklärte Nader danach.

Die 31-jährige Kotaskova gewann ihren Kampf über zehn Runden hauchdünn nach Punkten (94:96,97:93,96:94) gegen die marokkanische Weltergewichtlerin Mahjouba Oubtil. Die gebürtige Tschechin war allerdings mit einer großen Schwellung am Kopf schwer gezeichnet. Im Dezember war das Duell mit Oubtil noch unentschieden ausgegangen.

Den ersten WM-Kampf in der Geschichte der Bounce Fight Night entschied die in Wien lebende Deutsche Nicole Wesner für sich. Die 45-Jährige verteidigte ihren WBF-Weltmeistertitel im Leichtgewicht gegen die Bosnierin Hasna Tukic durch technischen K.o. in der vierten Runde.