Box-Verband schließt drei A-Kader-Athleten lebenslang aus

Ein halbes Jahr vor den Olympischen Spielen in Tokio ist Österreichs Boxszene tief zerstritten. Im zuletzt öffentlich ausgetragenen Streit vor allem um Daniel Nader hat sich der Boxverband (ÖBV) ganz auf die Seite des Cheftrainers gestellt und den halben A-Kader lebenslang ausgeschlossen. Deshire Kurtaj, Umar Dzambekov und Marcel Rumpler wurden bei einer Online-Vorstandssitzung am Dienstag einstimmig mit 19:0 Stimmen lebenslang gesperrt, gab der Verband bekannt.

Der A-Kader liegt in Trümmern, nicht erst seit Dienstag. Das Nationalteam, bestehend aus dem nun ausgeschlossenen Trio sowie Aleksander Mraovic, Edin Avdic und Ahmed Hagag war im Oktober nach interner Kritik suspendiert worden. Mitte Jänner gingen die Sportler mit einer sechsseitigen Auflistung von Kritikpunkten und Vorwürfen unter dem Titel "Die Zerstörung junger Sportler und des gesamten olympischen Boxsports durch Daniel Nader" an die Öffentlichkeit.

Entzündet hat sich der Streit an der Person Daniel Nader. Der Nationaltrainer ist auch Trainer seines Bruders Marcos Nader, Sportdirektor des Wiener Verbands und Chef von Bounce, des größten Boxclubs in Österreich. Die Sportler, teils ehemalige Bounce-Mitglieder, fühlten sich von Daniel Nader nicht ausreichend betreut und erstellten eine lange Liste von Problemfeldern und teils heftigen Anschuldigungen. "Dies beinhaltet Drohungen, Mobbing, Manipulation, Ausgrenzung, Erpressung, Diskriminierung, Sexismus und Rassismus, alles verursacht über Jahre hinweg durch den aktuellen Nationaltrainer Daniel Nader", so die Sportler in einem der APA vorliegenden Schreiben von Mitte Jänner.