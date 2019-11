Bottas-Bestzeiten in den Freitag-Trainings von Abu Dhabi

Mercedes hat am Freitag im Training für den Formel-1-WM-Lauf in Abu Dhabi das Tempo vorgegeben. Die Silberpfeile haben dort seit 2014 alle Rennen gewonnen, diesmal war Valtteri Bottas der Schnellste. Trotz eines heftigen Zusammenstoßes mit Haas-Pilot Romain Grosjean verwies er seinen Teamkollegen und Weltmeister Lewis Hamilton auf den zweiten Platz. Auch Sebastian Vettel verzeichnete einen Crash.

Damit wurde den Hoffnungen des Deutschen auf ein starkes WM-Finale ein Dämpfer versetzt. Der Dreifach-Papa verzeichnete in der ersten Einheit einen Dreher, schlug mit dem Heck in die Leitplanke ein und war am Ende nur Vierter hinter seinem Stallrivalen Charles Leclerc.