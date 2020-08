Boston und Toronto in NBA vor Aufstieg

Die Boston Celtics und Toronto Raptors stehen vor dem Einzug in die zweite Play-off-Runde der NBA. Boston gewann auch das dritte Spiel der Serie gegen die Philadelphia 76ers. Die Celtics erzielten beim knappen 102:94 in den letzten zwei Minuten die letzten zehn Punkte der Partie. Titelverteidiger Toronto führt gegen die Brooklyn Nets nach einem 117:92-Erfolg ebenfalls mit 3:0.

In der Western Conference liegen die Dallas Mavericks in der Serie gegen die Los Angeles Clippers wieder zurück. In Spiel drei verloren die Mavericks mit 122:130. Superstar Luka Doncic erzielte dabei mit einer schwachen Wurfquote nur 13 Punkte und verletzte sich im dritten Viertel zudem am Knöchel.