Boston startet mit Erfolg ins NHL-Play-off

Die Boston Bruins haben die Play-offs in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL mit einem Heimsieg eröffnet. Das überragende Team des Grunddurchgangs gewann am Montag Spiel eins der "best of seven"-Serie gegen die Florida Panthers mit 3:1. Minnesota Wild gewann bei den Dallas Stars nach zwei Verlängerungen mit 3:2, die Edmonton Oilers bezogen gegen die Los Angeles Kings eine 3:4-Heimniederlage nach Verlängerung.

In Dallas entschied Ryan Hartman in der 93. Minute die Partie zugunsten von Minnesota, das einige zuletzt angeschlagene Spieler wieder dabei hatte und daher den Vorarlberger Marco Rossi ins Farmteam nach Iowa geschickt hatte. Wild-Torhüter Filip Gustavsson wehrte 51 Torschüsse ab, darunter 26 in der Verlängerung.

In Edmonton reichten den Oilers auch zwei Tore von Leon Draisaitl nicht zum Sieg. Edmonton um die Superstars Connor McDavid und Draisaitl verspielte gegen Los Angeles zweimal eine Zwei-Tore-Führung, kassierte durch Anze Kopitar 17 Sekunden vor Schluss der regulären Spielzeit den Ausgleichstreffer zum 3:3 und musste durch das Powerplay-Tor von Alex Iafallo (70.) gleich zum Beginn des Play-offs einen kräftigen Rückschlag auf dem Weg zum erhofften Gewinn des Stanley-Cups einstecken.

Die beiden Teams waren bereits in der vergangenen Saison in der ersten Play-off-Runde aufeinander getroffen. Auch damals hatten die Kings die erste Partie auswärts 4:3 gewonnen, letztlich hatte sich Edmonton im entscheidenden siebenten Spiel aber durchgesetzt.