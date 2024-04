Boston rutscht im NBA-Play-off daheim gegen Miami aus

Die Miami Heat haben sich in der Play-off-Serie gegen die Boston Celtics zurückgemeldet. Drei Tage nach der Auftaktniederlage holte Miami am Mittwochabend ein 111:101 und stellte dabei einen Franchise-Rekord auf. 23 getroffene Dreier gab es in einem Play-off-Spiel der Heat noch nie. In der Western Conference gaben sich die Oklahoma City Thunder keine Blöße. Das an Nummer eins gesetzte Team bezwang die New Orleans Pelicans 124:92 und führt in der Serie nun mit 2:0.

Bester Werfer in Boston war Celtics-Guard Jaylen Brown mit 33 Zählern, gefolgt von Jayson Tatum mit 28 Punkten. Für die Heat war Tyler Herro mit 24 Punkten am erfolgreichsten, er traf sechs Dreier. "Wir haben es einfach nicht geschafft, dass sie verwerfen. Wir hatten oft gute Defensive, aber sie hatten einen Rekord-Abend", sagte Brown nach der überraschenden Niederlage.

Die Celtics hatten in der Hauptrunde die beste Bilanz aller Teams. Miami war erst über das Play-In in die Postseason gekommen und muss seitdem auf seinen Starspieler Jimmy Butler verzichten, der sich eine Knieverletzung zugezogen hat.

NBA-Ergebnisse vom Mittwoch - Play-off, 1. Runde (best of seven):

Eastern Conference: Boston Celtics - Miami Heat 101:111 - Stand in der Serie: 1:1

Western Conference: Oklahoma City Thunder - New Orleans Pelicans 124:92 - Stand in der Serie 2:0