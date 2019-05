Boston nach 2:1-Sieg bei Hurricanes vor NHL-Finaleinzug

Die Boston Bruins stehen vor dem Einzug in die Finalserie der National Hockey League. Mit einem 2:1-Sieg bei den Carolina Hurricanes stellte der sechsfache NHL-Champion (zuletzt 2011) am Dienstagabend in der "best of seven"-Serie bereits auf 3:0. Schon in der Nacht auf Freitag (ab 2.00 MESZ/live DAZN) kann Boston mit einem weiteren Auswärtserfolg den Aufstieg fixieren.

Matchwinner für die Gäste war der finnische Goalie Tuukka Rask mit 35 “saves”. “Er ist das Rückgrat des Teams”, lobte Boston-Center Patrice Bergeron seinen 32-jährigen Schlussmann. Die Bruins-Tore erzielten Chris Wagner (22.) und Brad Marchand (27./PP). Den Hurricanes, die nach zuvor fünf Siegen erstmals in den laufenden Play-offs ein Heimspiel verloren, gelang nur noch der Anschlusstreffer durch Calvin de Haan (34.).