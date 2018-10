Bosnien-Wahl - Dodik, Dzaferovic und Komsic verkünden Sieg

Bei den Präsidenten- und Parlamentswahlen in Bosnien-Herzegowina haben am Sonntag der für seinen Separatismus bekannte Milorad Dodik für die Serben, Sefik Dzaferovic für die Bosniaken und Zeljko Komsic für die Kroaten ihren Wahlsieg verkündet. Sowohl Dodik als auch Dzaferovic werden den nationalistischen Flügeln ihrer Völker zugerechnet.

Die Kroaten in Bosnien-Herzegowina werden künftig durch Komsic, Chef der Demokratischen Front, in der gesamtstaatlichen Führung vertreten sein. Auch Komsic verkündete seinen Wahlsieg, nannte jedoch keine konkreten Ergebnisse. Für Komsic ist es bereits die dritte Amtszeit in der Staatsführung, der er bereits zwischen 2006 und 2014 angehörte.

Das Staatspräsidium in Bosnien-Herzegowina besteht aus je einem Mitglied der drei Staatsvölker, den Bosniaken (Muslime), Serben und Kroaten. Die drei Mitglieder lösen sich alle acht Monate als amtierender Präsident ab. In dem tief gespaltenen Land, in dem sich die drei Volksgruppen seit Jahren gegenseitig bei Reformversuchen blockieren, wurde auch vom Urnengang am Sonntag keine Wende erwartet. Das hochkomplexe politische System wurde im Friedensvertrag von Dayton festgelegt, der den blutigen Bosnien-Krieg (1992 bis 1995) beendete.