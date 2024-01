Börsenaufsicht in China beschränkt Handel bestimmter Aktien

Die chinesischen Behörden starten einen weiteren Versuch, die angeschlagenen Aktienmärkte nach den jüngsten Kurseinbrüchen zu stabilisieren. Das Verleihen bestimmter Aktien werde ab Montag verboten, kündigte die Wertpapieraufsicht am Sonntag an. Dabei handelt es sich um Aktien eines Unternehmens, die nicht vollständig übertragbar sind, bis bestimmte Bedingungen erfüllt sind - sogenannte "restricted shares".

Die chinesischen Aktienmärkte waren zeitweise auf den tiefsten Stand seit fünf Jahren abgerutscht, ehe Peking in den vergangenen Tagen mehrere Stützungsmaßnahmen ergriff. So kündigte Zentralbankchef Pan Gongsheng an, den Reservesatz für Geschäftsbanken (RRR) als geldpolitische Lockerungsmaßnahme zu nutzen. Der RRR solle ab 5. Februar gesenkt werden - und zwar um einen halben Prozentpunkt. Je geringer der RRR ist, desto mehr Spielraum haben die Banken zur Vergabe von Krediten an die Wirtschaft.