Born to build – Lehre bei Rhomberg

Du bist gerne an der frischen Luft? Du packst mit an und schaffst etwas mit deinen eigenen Händen? Du bist ein richtiger Teamplayer?

Dann bist du definitiv zum Bauen geboren – born to build! Schule aus, Rucksack in die Ecke und ab nach draußen an die frische Luft. Kennst du das? Die gute Nachricht: Mit einer Lehre am Bau verbringst du den Großteil deiner Lehrzeit draußen – auf der Baustelle.

Born to have fun: Gemeinsam schafft ihr Großes!

Bei uns erwartet dich eine abwechslungsreiche Ausbildung im Bereich Hochbau oder Tiefbau, wenn du willst sogar beides in Form einer Doppellehre. Vom ersten Tag an bist du ein wichtiger Teil des Teams mit dem du im wahrsten Sinne des Wortes „Großes“ erschaffst. Immer dabei: Dein Polier, der dir zeigt, wie du dein Wissen aus der Theorie in die Praxis umsetzt und dich auf deinem Weg zu einem erfolgreichen Lehrabschluss begleitet. Als spezielle Highlights abseits der Baustelle erlebst du bei uns spannende Lehrlingsveranstaltungen wie beispielsweise unser jährliches Lehrlingscamp.

Born to get on: Lehrabschluss in der Tasche, was nun?