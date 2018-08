Bordins "The Summit/Der Gipfel" überzeugt in Carnuntum

Üblicherweise sind bei Art Carnuntum im römischen Amphitheater von Petronell antike Werke, Shakespeare-Dramen oder auch maßgebliche moderne Produktionen zu sehen. Mit "The Summit/Der Gipfel" hat Intendant Piero Bordin selbst einen Abend beigesteuert, den er bescheiden als "Projekt" bezeichnet, der aber ein fundamentales Herzstück darstellt, geht es doch um die Kaiserkonferenz zu Carnuntum 308.

Die Aufführung am Freitagabend widmete Bordin dem 70. Jahrestag der Unterzeichnung der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte durch die Vereinten Nationen. Beim historischen Gipfeltreffen in Carnuntum kam nicht nur die vierte und letzte Viererherrschaft des Römischen Reichs zustande, es wurden auch die Grundlagen geschaffen für die Toleranzedikte von Nikomedia und Mailand, die Religionsfreiheit garantierten. Wer allerdings nun eine schulfunkartige, didaktisch aufbereitete Geschichtsstunde befürchtet, wird in 80 kurzweiligen Minuten aufs Angenehmste enttäuscht.