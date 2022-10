Borchashvili kämpft bei Judo-WM um Bronze

Olympia-Bronzemedaillengewinner Shamil Borchashvili steht bei der Judo-WM in Taschkent im Kampf um Bronze. Österreichs Hoffnungsträger kämpft am Sonntag im fünften Kampf ab 14.00 Uhr gegen den für Aserbaidschan antretenden Ex-Weltmeister Saed Mollaei aus Iran um das angepeilte Edelmetall. Gegen Mollaei hatte der 27-jährige Oberösterreicher in der Gewichtsklasse bis 81 kg bereits bei den Olympischen Sommerspielen in Tokio sowie bei der WM 2021 in Budapest verloren.

Der als Nummer 7 gesetzte Borchashvili musste sich im Viertelfinale dem belgischen Titelverteidiger Matthias Casse (2) in einem ausgeglichenen Kampf nach 8:32 Minuten im Golden Score nach der dritten Verwarnung durch Ippon geschlagen geben. In der Hoffnungsrunde setzte sich der ÖJV-Athlet aber gegen den ungarischen EM-Dritten Attila Ungvari durch. "Shamil zeigt sich körperlich und taktisch von seiner besten Seite. Die Pflicht hat er erfüllt. Der Kampf gegen den Weltmeister war absolut auf Augenhöhe", sagte ÖJV-Headcoach Yvonne Bönisch.