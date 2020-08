"Bootsentführer" verurteilt

Ein Betrunkener lief mit einem in Bregenz entwendeten Schiff auf Grund und verursachte 115.000 Euro Schaden.

Im Mai verschwand aus dem Bregenzer Yachthafen ein Motorboot. Unbefugt in Betrieb genommen wurde es von einem heute 39-jährigen, arbeitslosen Deutschen, der in Dornbirn wohnt und in jener Nacht reichlich alkoholisiert war. Er brachte es am Nachmittag des folgenden Tages immer noch auf über zwei Promille. Wie er das Boot gestartet hatte, ist unklar, am See draußen habe er es jedenfalls kurz geschlossen, sagte er vor der Polizei.