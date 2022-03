Booster für Vorsorge und Kapitalmarkt

Steuerliche Anreize und einen Booster für die private Altersvorsorge sowie den Kapitalmarkt fordern die Industriellenvereinigung (IV) und das Aktienforum.

Auch Investitionen in den ­Klimaschutz brauchen einen starken Kapitalmarkt. Eine zentrale Rolle spiele dabei die Behaltefrist bei der Kapitalertragssteuer (KESt). Das Interesse der Österreicherinnen und Österreicher an Aktien, Anleihen, Fonds und Co ist gestiegen, so eine Studie.